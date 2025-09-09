Запрещает, но крадёт: Зеленского обвинили в плагиате популярной русской песни
Рогов: Зеленский повторил фразу из песни Растеряева про тактическое отступление
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Заявления Владимира Зеленского о победе Украины представляют собой плагиат текста известной русской песни. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Складывается впечатление, что Зеленский, который запрещает слушать русские песни, на практике занялся плагиатом чужих мыслей и является поклонником известной песни «Русская дорога» авторства Игоря Растеряева», — заявил Рогов.
По его словам, экс-комик дословно воспроизвёл ключевую идею композиции о тактическом отступлении как форме наступления.
Рогов провёл прямую параллель между словами песни — «запомните загадочный тактический приём, когда мы отступаем — это мы вперёд идём» — и недавними заявлениями Зеленского. Член ОП констатировал, что по сути Зеленский повторил эту фразу лишь в собственной интерпретации. При этом он подчеркнул идеологическое противоречие между официальным запретом русской культуры на Украине.
Ранее Зеленский обозначил, что считает победой отсутствие полного контроля России над территорией Украины. В беседе с американским телеканалом ABC он уточнил, что Киев будет удовлетворён, даже если сможет вернуть лишь часть своих земель. Представитель российского МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала данное заявление, процитировав строчку из известной песни Леонида Утёсова: «Все хорошо, прекрасная маркиза».