Заявления Владимира Зеленского о победе Украины представляют собой плагиат текста известной русской песни. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Рогов провёл прямую параллель между словами песни — «запомните загадочный тактический приём, когда мы отступаем — это мы вперёд идём» — и недавними заявлениями Зеленского. Член ОП констатировал, что по сути Зеленский повторил эту фразу лишь в собственной интерпретации. При этом он подчеркнул идеологическое противоречие между официальным запретом русской культуры на Украине.