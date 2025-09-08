Журналист Чей Боуз иронично отреагировал на очередное заявление Владимира Зеленского о «победе Украины» над Россией. Он обратил внмиание, что глава киевского режима уже снизил планку своих требований и больше не размахивает шашкой, обещая «вернуть Крым» или «бомбить Москву».

«А что насчёт вторжения на территорию России, контрнаступления и барбекю на пляже в Крыму?» — написал Боуз в соцсети Х.