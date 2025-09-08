«Что насчёт барбекю в Крыму?» Запад ткнул Зеленского носом в его ложь о «победе» Украины
Журналист Боуз посмеялся над Зеленским за его заявление о победе Украины
Обложка © president.gov.ua
Журналист Чей Боуз иронично отреагировал на очередное заявление Владимира Зеленского о «победе Украины» над Россией. Он обратил внмиание, что глава киевского режима уже снизил планку своих требований и больше не размахивает шашкой, обещая «вернуть Крым» или «бомбить Москву».
«А что насчёт вторжения на территорию России, контрнаступления и барбекю на пляже в Крыму?» — написал Боуз в соцсети Х.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет считать победой ситуацию, при которой Россия не получит полный контроль над украинской территорией. В интервью американскому телеканалу ABC он пояснил, что Киев будет доволен даже обладанием части своих земель. Захарова иронично прокомментировала заявление главаря киевского режима словами из популярной песни Леонида Утёсова «Все хорошо, прекрасная маркиза».