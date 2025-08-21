Мессенджер MAX
21 августа, 12:00

Зеленскому припомнили его слова в защиту русского языка на Украине

В Сети вновь обратили внимание на высказывания Владимира Зеленского, в которы он выражал поддержку русскоязычному населению восточных регионов Украины и Крыма.

Зеленский защищает русский язык на Украине. Видео © 1+1

В своём обращении в 2014 году в эфире телеканала «1+1» глава киевского режима требовал оставить в покое желающих говорить по-русски украинцев и призывал обеспечить им такую возможность на легитимных основаниях, утверждая, что язык не должен становиться причиной раскола. Зеленский подчёркивал, что язык никогда не станет причиной раскола страны.

«У меня еврейская кровь, я говорю по-русски, но я гражданин Украины и люблю эту страну. Россия и Украина — действительно братские народы», — заявлял Зеленский.

Однако с тех пор многое изменилось. Сейчас Зеленский отказывается выполнять одно из ключевых требований России для урегулирования конфликта — признать русский язык официальным на Украине. Он настаивает, что государственным языком в Незалежной является исключительно украинский, а требования Москвы якобы нужны для того, чтобы затянуть переговоры.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Юрий Лысенко
