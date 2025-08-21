Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 10:55

Зеленский пожаловался на ошибки на карте Украины в Белом доме

Зеленский: Карта Украины в Овальном кабинете в США была с ошибками

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

В ходе визита в Белый дом Владимир Зеленский привёз с собой карту Украины с актуальной обстановкой на фронте. Однако американская сторона подготовила свой вариант, в котором были допущены неточности.

Карта, которую выставили в Овальном кабинете напротив президентского стола перед закрытой частью переговоров Трампа и Зеленского. Скриншот видео © whitehouse.gov

Карта, которую выставили в Овальном кабинете напротив президентского стола перед закрытой частью переговоров Трампа и Зеленского. Скриншот видео © whitehouse.gov

«У нас была карта с обозначением обстановки на поле боя. У нас была не только карта, у нас было много информации <…> Когда мы приехали, у них уже была своя карта. Я сказал, что хотел бы показать, что сейчас происходит на поле боя», — сказал Зеленский в беседе с «РБК-Украина».

Главарь киевского режима утверждает, на карте, представленной американцами, якобы содержались ошибки, в частности, касающиеся процентного соотношения территорий, контролируемых ВС РФ.

«‎Мощная оплеуха»: Трамп взбодрил Зеленского и глав ЕС картой новой Украины, считает Захарова
«‎Мощная оплеуха»: Трамп взбодрил Зеленского и глав ЕС картой новой Украины, считает Захарова

Напомним, что накануне визита Зеленского в Белом доме была подготовлена карта Украины, наглядно демонстрирующая области, контролируемые ВС РФ, с указанием процентного соотношения занятых территорий. Помощник президента РФ Владимир Мединский обратил внимание на интересную деталь на этой карте, предрекающую, что ВСУ утратят контроль над ещё четырьмя городами.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar