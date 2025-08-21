Зеленский пожаловался на ошибки на карте Украины в Белом доме

В ходе визита в Белый дом Владимир Зеленский привёз с собой карту Украины с актуальной обстановкой на фронте. Однако американская сторона подготовила свой вариант, в котором были допущены неточности.

«У нас была карта с обозначением обстановки на поле боя. У нас была не только карта, у нас было много информации <…> Когда мы приехали, у них уже была своя карта. Я сказал, что хотел бы показать, что сейчас происходит на поле боя», — сказал Зеленский в беседе с «РБК-Украина».