Зеленский пожаловался на ошибки на карте Украины в Белом доме
В ходе визита в Белый дом Владимир Зеленский привёз с собой карту Украины с актуальной обстановкой на фронте. Однако американская сторона подготовила свой вариант, в котором были допущены неточности.
Карта, которую выставили в Овальном кабинете напротив президентского стола перед закрытой частью переговоров Трампа и Зеленского. Скриншот видео © whitehouse.gov
«У нас была карта с обозначением обстановки на поле боя. У нас была не только карта, у нас было много информации <…> Когда мы приехали, у них уже была своя карта. Я сказал, что хотел бы показать, что сейчас происходит на поле боя», — сказал Зеленский в беседе с «РБК-Украина».
Главарь киевского режима утверждает, на карте, представленной американцами, якобы содержались ошибки, в частности, касающиеся процентного соотношения территорий, контролируемых ВС РФ.
Напомним, что накануне визита Зеленского в Белом доме была подготовлена карта Украины, наглядно демонстрирующая области, контролируемые ВС РФ, с указанием процентного соотношения занятых территорий. Помощник президента РФ Владимир Мединский обратил внимание на интересную деталь на этой карте, предрекающую, что ВСУ утратят контроль над ещё четырьмя городами.