«Мощная оплеуха»: Трамп взбодрил Зеленского и глав ЕС картой новой Украины, считает Захарова
Захарова сочла карту новой Украины в Белом доме мощной оплеухой для Зеленского
Обложка © whitehouse.gov
Карта новой Украины без Крыма и четырёх регионов, выставленная в Белом доме на переговорах президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стала мощной оплеухой для киевского режима. Целью этого наглядного пособия было привести в чувство украинских властей и их западных сторонников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Карта, которую выставили в Овальном кабинете напротив президентского стола перед закрытой частью переговоров Трампа и Зеленского. Скриншот видео © whitehouse.gov
«Он был, вот этот вот рисунок, такой мощной оплеухой, которая должна была привести их в чувство. Всех тех, кто несколько лет в отрыве от истории, в отрыве от географии, в отрыве от реальности талдычил по поводу поля боя, где все должно решиться, не понимая, о чем они говорят. Эта оплеуха должна была, наверное, каким-то образом магическим взбодрить Зеленского», — высказалась дипломат в эфире радио Sputnik.
Тем не менее, по оценке Захаровой, привести Зеленского в чувство окончательно будет очень сложно кому бы то ни было. Карта являлась посылом в первую очередь для него и глав государств ЕС и НАТО, чтобы встряхнуть их и показать, сколько они потеряли за время конфликта.
Напомним, что к приезду Зеленского в Белом доме подготовили карту, на которой для наглядности пометили области, находящиеся под контролем ВС РФ. Там было в процентах указано, сколько земель заняли российские войска. Мединский углядел любопытную деталь на карте Украины, из которой следует, что ВСУ сдали ещё четыре города.