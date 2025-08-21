Зеленский отказался повышать статус русского языка на Украине
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в ходе урегулирования конфликта на Украине русскому языку не будет предоставлен статус государственного.
На встрече с представителями СМИ он подчеркнул, что единственным государственным языком на Украине является украинский, и добавил, что подобные требования со стороны России якобы направлены на затягивание переговорного процесса.
Зеленский также высказал желание получить для Украины гарантии безопасности, сопоставимые с теми, что США предоставляют Израилю, и выразил надежду на выработку понимания по архитектуре этих гарантий в ближайшие 7-10 дней.
Ранее западные СМИ сообщали, что президент РФ Владимир Путин во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске выдвинул требование о предоставлении гарантий по восстановлению статуса русского языка и обеспечению защиты православных церквей на территории Украины. Эти претензии были озвучены в контексте действий украинских властей, направленных на ограничение использования русского языка в общественной сфере. Отмечалось, что в период с февраля по ноябрь 2022 года из украинских библиотек было изъято порядка 11 миллионов изданий на русском языке.