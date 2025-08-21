Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в ходе урегулирования конфликта на Украине русскому языку не будет предоставлен статус государственного.

На встрече с представителями СМИ он подчеркнул, что единственным государственным языком на Украине является украинский, и добавил, что подобные требования со стороны России якобы направлены на затягивание переговорного процесса.

Зеленский также высказал желание получить для Украины гарантии безопасности, сопоставимые с теми, что США предоставляют Израилю, и выразил надежду на выработку понимания по архитектуре этих гарантий в ближайшие 7-10 дней.