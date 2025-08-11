«Групповое быдло»: Захарова ответила на антироссийские призывы Киева
Захарова осудила призывы Украины исключить русский язык из Европейской хартии
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова осудила призывы Украины исключить русский язык из списка региональных языков, защищаемых в рамках Европейской хартии. Соответствующее заявление она опубликовала у себя в Telegram-канале.
Как подчеркнула дипломат, новый уполномоченный по защите госязыка на Украине Елена Ивановская «плевала» на эту самую хартию.
«Харкнула Елена Ивановская на Европейскую хартию с высокой пцушной колокольни. Варвары, скажут. Возражу — быдло. <...> Киевский режим — это и есть групповое быдло», — написала Захарова.
Недавно Мария Захарова выступила с критикой в адрес генсека Североатлантического альянса Марка Рютте, который отказался признавать новые территории в составе нашей страны. Позицию главы НАТО дипломат назвала безнравственной. По её мнению, подобная риторика является частью «фашизации западноевропейской части континента».