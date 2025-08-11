Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова осудила призывы Украины исключить русский язык из списка региональных языков, защищаемых в рамках Европейской хартии. Соответствующее заявление она опубликовала у себя в Telegram-канале.

Как подчеркнула дипломат, новый уполномоченный по защите госязыка на Украине Елена Ивановская «плевала» на эту самую хартию.

«Харкнула Елена Ивановская на Европейскую хартию с высокой пцушной колокольни. Варвары, скажут. Возражу — быдло. <...> Киевский режим — это и есть групповое быдло», — написала Захарова.