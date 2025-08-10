Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 10:41

«Похожи на некрофилию»: Захарова высказалась об отношениях Украины и ЕС

Захарова назвала некрофилией отношения офиса Зеленского с Евросоюзом

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Некрофилией назвала отношения Евросоюза с представителями Незалежной официальный представитель МИД России Мария Захарова. Её комментарий последовал после того, как лидеры ЕС выразили убеждение, что добиться мира на Украине можно только путём оказания давления на Москву и поддержки нынешних киевских властей.

«Взаимоотношения Банковой и брюссельской бюрократии уже похожи на некрофилию, и она отличается ярой взаимностью сторон», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

«Офис Зеленского», по словам Захаровой, представил общее обращение некоторых лидеров ЕС и Урсулы фон дер Ляйен, призывающее к перемирию. Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что это не то прекращение огня, которое бы наступило после остановки поставок вооружений киевским боевикам. Вместо того, чтобы остановить конфликт, в заявлении утверждается, что мир на Украине достижим лишь путём давления на Россию.

«Нет иного выбора»: Аналитик объяснил, почему фон дер Ляйен прогнулась под Трампа
«Нет иного выбора»: Аналитик объяснил, почему фон дер Ляйен прогнулась под Трампа

Ранее Мария Захарова сообщала, что украинские дети на территории России обеспечены полной безопасностью и находятся под государственным патронажем. Это был её ответ на обвинения в рамках «детского досье».

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar