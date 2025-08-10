Некрофилией назвала отношения Евросоюза с представителями Незалежной официальный представитель МИД России Мария Захарова. Её комментарий последовал после того, как лидеры ЕС выразили убеждение, что добиться мира на Украине можно только путём оказания давления на Москву и поддержки нынешних киевских властей.

«Взаимоотношения Банковой и брюссельской бюрократии уже похожи на некрофилию, и она отличается ярой взаимностью сторон», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

«Офис Зеленского», по словам Захаровой, представил общее обращение некоторых лидеров ЕС и Урсулы фон дер Ляйен, призывающее к перемирию. Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что это не то прекращение огня, которое бы наступило после остановки поставок вооружений киевским боевикам. Вместо того, чтобы остановить конфликт, в заявлении утверждается, что мир на Украине достижим лишь путём давления на Россию.