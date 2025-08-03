«Нет иного выбора»: Аналитик объяснил, почему фон дер Ляйен прогнулась под Трампа
Фон дер Ляйен пожертвовала выгодой ЕС ради американского военного присутствия
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Главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен пришлось согласиться на совершенно невыгодное для ЕС предложение президента США Дональда Трампа, поскольку она опасается сокращения военной поддержки Штатов. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на старшего научного сотрудника аналитического центра Bruegel Джейкоба Кьеркегора.
По его словам, председатель ЕК пошла на значительные уступки администрации Дональда Трампа, чтобы сохранить военное присутствие США в Европе. Несмотря на экономические потери, этот шаг был продиктован стратегической необходимостью — сохранить союз с главной военной силой НАТО.
Эксперт охарактеризовал соглашение как «катастрофическое» для европейской торговли, однако отметил, что в условиях геополитической напряжённости и угроз безопасности другого выбора у руководства ЕС просто не было. Фон дер Ляйен оказалась перед дилеммой: либо принять невыгодные условия, либо рисковать ослаблением американской поддержки.
«Все признают, что с точки зрения торговли это была ужасная сделка для Европы. Но если вы ответственный лидер, у вас нет иного выбора, кроме как удержать ведущую военную силу в НАТО, а именно — Америку, Трампа — на своей стороне», — считает аналитик.
Напомним, что после переговоров с главой Белого дома Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз будет покупать у США нефть и газ, чтобы не брать топливо у РФ. Это выйдет для Европы дороже, но ей удалось убедить политика снизить в отношении ЕС торговые пошлины с 30% до 15%. Американские СМИ считают, что председателя ЕК заставили заключить эту сделку. При этом наибольшие потери от неё понесёт «локомотив» Европейского союза — Германия.