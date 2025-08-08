Украинские дети, находящиеся на территории России, пребывают в полной безопасности под государственным контролем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя антироссийскую кампанию по так называемой «детской теме».

Дипломат подчеркнула, что Россия активно содействует воссоединению спасённых из-под огня детей с родственниками через институт уполномоченного по правам ребенка. По словам Захаровой, заявление «международной коалиции по возвращению украинских детей» под сопредседательством Канады и Незалежной о якобы «незаконной депортации и насильственном перемещении» у ребят является очередной провокацией и попыткой привлечь внимание к не соответствующему действительности утверждению.