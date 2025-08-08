Захарова поставила на место Киев и его друзей после вранья о «похищенных» с Украины детях
Захарова отметила усилия РФ по воссоединению спасённых детей с Украины с семьями
Украинские дети, находящиеся на территории России, пребывают в полной безопасности под государственным контролем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя антироссийскую кампанию по так называемой «детской теме».
Дипломат подчеркнула, что Россия активно содействует воссоединению спасённых из-под огня детей с родственниками через институт уполномоченного по правам ребенка. По словам Захаровой, заявление «международной коалиции по возвращению украинских детей» под сопредседательством Канады и Незалежной о якобы «незаконной депортации и насильственном перемещении» у ребят является очередной провокацией и попыткой привлечь внимание к не соответствующему действительности утверждению.
«Россия не только не препятствует, но и всячески содействует их воссоединению с родственниками. Политизированные заявления разного рода «коалиций» этому только мешают», — объяснила Захарова.
После переговоров в Стамбуле 23 июля глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва обработала список из 339 детей, предоставленный украинской стороной на встрече 4 июля, и установила, что многие из них никогда не находились на территории РФ, а 50 оказались взрослыми. В свою очередь, уполномоченный по правам ребёнка в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская сообщила, что европейские страны не возвращают детей, эвакуированных с Украины в период вооруженного конфликта.