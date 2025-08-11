«Ностальгирует по палачам холокоста»: Захарова ответила Рютте на предложение по новым регионам России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с критикой в адрес генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который отказался признавать новые территории в составе нашей страны. Своё мнение дипломат высказала в интервью газете «Известия».
«Предложение Рютте поражает своей безнравственностью, ведь он ностальгирует по палачам холокоста, которые в Прибалтике не отставали в расчеловечивании от таких же дефективных на Западной Украине», — подчеркнула Захарова.
Представитель МИД отметила, что подобная риторика является частью «фашизации западноевропейской части континента».
Генсек НАТО Марк Рютте ранее отметил, что Запад должен признать военные достижения российских войск в зоне СВО, но при этом воздержаться от юридического оформления присоединения новых территорий к РФ. Для подкрепления своей точки зрения он использовал аналогию с Литвой, Эстонией и Латвией, чьи дипломатические представительства в Вашингтоне действовали с 1940 по 1991 год. По его мнению, это символизировало признание фактического контроля СССР над Прибалтикой, но не юридическое одобрение её присоединения.