«Предложение Рютте поражает своей безнравственностью, ведь он ностальгирует по палачам холокоста, которые в Прибалтике не отставали в расчеловечивании от таких же дефективных на Западной Украине» , — подчеркнула Захарова.

Генсек НАТО Марк Рютте ранее отметил, что Запад должен признать военные достижения российских войск в зоне СВО, но при этом воздержаться от юридического оформления присоединения новых территорий к РФ. Для подкрепления своей точки зрения он использовал аналогию с Литвой, Эстонией и Латвией, чьи дипломатические представительства в Вашингтоне действовали с 1940 по 1991 год. По его мнению, это символизировало признание фактического контроля СССР над Прибалтикой, но не юридическое одобрение её присоединения.