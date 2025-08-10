Встреча Путина и Трампа
10 августа, 13:21

Захарова назвала циничными заявления Японии о Второй мировой войне

Захарова: Высказывания Японии об «оккупации» Южных Курил неприемлемы

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Нынешние высказывания Японии об итогах Второй мировой войны демонстрируют реваншистскую суть политики в стране. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала заявления Токио о «неправомерности» вступления СССР в войну с Японией в августе 1945 года и «незаконной оккупации» южных Курильских островов.

«Упорное навязывание официальным Токио ложных трактовок определявших судьбу человечества событий середины ХХ века наглядно подтверждает реваншистскую сердцевину политики современной Японии», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что Япония остаётся единственной страной, которая отказывается полностью признать итоги послевоенного урегулирования. По её словам, Токио стремится обелить или замолчать преступления «японской военщины» во время экспансии в Восточной Азии в первой половине XX века. Особый цинизм этих заявлений заключается в том, что они прозвучали в год 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Захарова назвала позицию японской стороны категорически неприемлемой.

Напомним, что 9 августа 1945 года Советский Союз вступил в войну с Японией. Это решение было принято в соответствии с договорённостями, достигнутыми на Ялтинской и Потсдамской конференциях лидерами трёх стран антигитлеровской коалиции (Великобритания, СССР, США). Цель боевых действий — ликвидация последнего очага Второй мировой войны, выполнение союзнических обязательств, а также освобождение народов Азии от японской оккупации.

Ранее сообщалось, что в Японии на протяжении десятилетий формируется мнение о том, что атомные удары США по Хиросиме и Нагасаки якобы пошли стране на пользу. Согласно опросам, до 14% японцев считают, что без этого удара погибло бы ещё больше граждан.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Япония
  • Мария Захарова
  • Мировая политика
  • Политика
