США и Япония могут пойти на обострение ситуации в районе Берингова пролива в случае ухудшения военно-политической обстановки, несмотря на существующие двусторонние договорённости. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию Военно-морского флота.

«Сегодня в Беринговом проливе действует установленный правовой режим, однако при росте напряжённости Вашингтон и Токио вполне могут прибегнуть к эскалации», — отметил Патрушев.

Он подчеркнул, что Япония, обходя ограничения послевоенного времени, активно развивает свой авианосный флот, подводные силы и ракетное вооружение. По словам Патрушева, это ведёт к росту геополитической напряжённости в северной части Тихого океана и создаёт угрозу для безопасности Трансарктического транспортного коридора, а также всего российского Дальнего Востока.

США и Япония могут пойти на обострение ситуации в районе Берингова пролива по нескольким ключевым причинам. Во-первых, регион приобретает всё большее стратегическое значение в условиях глобального соперничества — как точка пересечения морских путей и как часть маршрута Трансарктического транспортного коридора, важного для России. Во-вторых, рост военного потенциала Японии, включая усиление авианесущего флота и ракетных систем, говорит о переосмыслении её оборонной стратегии в сторону более активного участия в силовом сдерживании России и Китая.

Со стороны США возможная эскалация объясняется стремлением к укреплению контроля над Северным морским путём и демонстрацией силы вблизи российских границ, особенно в условиях обострения общей международной обстановки. Берингов пролив становится ареной, где интересы сторон пересекаются, а юридические рамки, закреплённые в двусторонних соглашениях, в условиях кризиса могут быть проигнорированы в пользу силового давления.