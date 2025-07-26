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26 июля, 04:58

Патрушев посоветовал лидерам НАТО учить русский, чтобы понять Путина

Обложка © Kremlin.ru

Обложка © Kremlin.ru

Власти стран НАТО могут понять позицию президента России Владимира Путина при помощи знания русского языка, а не через язык угроз и шантажа. Такое мнение выразил помощник лидера РФ Николай Патрушев, комментируя заявление генсека НАТО Марка Рютте.

«Может быть, знание русского языка поможет натовцам наконец понять слова президента России о том, что наше государство не собирается нападать на страны НАТО. Ведь в этом нет никакого смысла», — сказал Патрушев РИА «Новости».

Он также отметил, что утверждения об угрозах со стороны России направлены на отвлечение внимания европейского населения от текущих экономических трудностей в странах альянса.

Глава ВС Британии по-русски ответил на вопрос о потребности Запада учить русский
Глава ВС Британии по-русски ответил на вопрос о потребности Запада учить русский

Напомним, в начале июля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что если Европа не будет вкладываться в свою безопасность, то ей придётся «учить русский язык». Зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ отметил, что генсек «явно перебрал волшебных грибов», но всё же согласился с одной вещью — русский язык Рютте «может пригодиться в сибирском лагере».

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Тимур Хингеев
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