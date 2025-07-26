Патрушев посоветовал лидерам НАТО учить русский, чтобы понять Путина

Власти стран НАТО могут понять позицию президента России Владимира Путина при помощи знания русского языка, а не через язык угроз и шантажа. Такое мнение выразил помощник лидера РФ Николай Патрушев, комментируя заявление генсека НАТО Марка Рютте.

«Может быть, знание русского языка поможет натовцам наконец понять слова президента России о том, что наше государство не собирается нападать на страны НАТО. Ведь в этом нет никакого смысла», — сказал Патрушев РИА «Новости».