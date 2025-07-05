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5 июля, 20:23

«Перебрал волшебных грибов»: Медведев отреагировал на слова Рютте об угрозе со стороны РФ

Медведев посоветовал Рютте выучить русский язык, он может пригодиться в Сибири

Дмитрий Медведев и Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov / Alexandros Michailidis

Дмитрий Медведев и Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov / Alexandros Michailidis

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывания генсека НАТО Марка Рютте о якобы существующей угрозе со стороны России и Китая. По мнению Медведева, Рютте прав лишь в одном — ему следует выучить русский язык.

«Генеральный секретарь Рютте явно перебрал волшебных грибов, которые любят голландцы. Он видит сговор между Китаем и Россией по поводу Тайваня, а затем — атаку России на Европу. Но он прав в одном: ему следует выучить русский язык. Он может пригодиться в сибирском лагере», — написал он в социальной сети X.

«Нездоровые фантазии»: В Совфеде отреагировали на заявление Рютте о России и Китае
«Нездоровые фантазии»: В Совфеде отреагировали на заявление Рютте о России и Китае

Ранее Рютте заявил о возможном сценарии военного сотрудничества между Россией и Китаем в случае эскалации конфликта вокруг Тайваня. Он предположил, что председатель КНР Си Цзиньпин может обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой отвлечь внимание США в Европе, начав военные действия на территории стран НАТО. Рютте подчеркнул, что для предотвращения подобного сценария необходимо укреплять Североатлантический альянс.

Антон Голыбин
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