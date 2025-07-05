«Перебрал волшебных грибов»: Медведев отреагировал на слова Рютте об угрозе со стороны РФ
Медведев посоветовал Рютте выучить русский язык, он может пригодиться в Сибири
Дмитрий Медведев и Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov / Alexandros Michailidis
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывания генсека НАТО Марка Рютте о якобы существующей угрозе со стороны России и Китая. По мнению Медведева, Рютте прав лишь в одном — ему следует выучить русский язык.
«Генеральный секретарь Рютте явно перебрал волшебных грибов, которые любят голландцы. Он видит сговор между Китаем и Россией по поводу Тайваня, а затем — атаку России на Европу. Но он прав в одном: ему следует выучить русский язык. Он может пригодиться в сибирском лагере», — написал он в социальной сети X.
Ранее Рютте заявил о возможном сценарии военного сотрудничества между Россией и Китаем в случае эскалации конфликта вокруг Тайваня. Он предположил, что председатель КНР Си Цзиньпин может обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой отвлечь внимание США в Европе, начав военные действия на территории стран НАТО. Рютте подчеркнул, что для предотвращения подобного сценария необходимо укреплять Североатлантический альянс.