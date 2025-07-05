«Нездоровые фантазии»: В Совфеде отреагировали на заявление Рютте о России и Китае

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём телеграм-канале резко раскритиковал заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о российско-китайском сотрудничестве, направленном против Запада. Он заявил, что все слова представителя альянса являются «нездоровыми фантазиями».

«Генсек НАТО Рютте с его нездоровыми фантазиями о Китае и России претендует на авторство главной политической глупости года», — написал Пушков.

Ранее Рютте заявлял, что в случае, если председатель КНР Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, то он первым делом обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой отвлечь внимание США от конфликта с помощью эскалации напряжённости в Европе. Генсек НАТО подчеркнул, что для предотвращения такого сценария необходимо укреплять альянс и одновременно работать в индо-тихоокеанском направлении.