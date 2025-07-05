Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 18:35

«Нездоровые фантазии»: В Совфеде отреагировали на заявление Рютте о России и Китае

Пушков заявил, что слова Рютте о РФ и Китае являются нездоровыми фантазиями

Обложка © AP/TASS

Обложка © AP/TASS

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём телеграм-канале резко раскритиковал заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о российско-китайском сотрудничестве, направленном против Запада. Он заявил, что все слова представителя альянса являются «нездоровыми фантазиями».

«Генсек НАТО Рютте с его нездоровыми фантазиями о Китае и России претендует на авторство главной политической глупости года», — написал Пушков.

Генсек НАТО призвал повысить расходы на оборону или учить русский язык
Генсек НАТО призвал повысить расходы на оборону или учить русский язык

Ранее Рютте заявлял, что в случае, если председатель КНР Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, то он первым делом обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой отвлечь внимание США от конфликта с помощью эскалации напряжённости в Европе. Генсек НАТО подчеркнул, что для предотвращения такого сценария необходимо укреплять альянс и одновременно работать в индо-тихоокеанском направлении.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Марк Рютте
  • НАТО
  • Алексей Пушков
  • Совет Федерации
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar