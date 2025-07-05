Генсек НАТО призвал повысить расходы на оборону или учить русский язык
Рютте: Если не развивать оборонную базу, то Европе придётся учить русский язык
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя необходимость увеличения оборонного бюджета стран альянса, отметил, что если Европа не будет готова вкладываться в свою безопасность, то ей придётся «учить русский язык». Также он вновь сделал провокационные заявления о главе МИД России Сергее Лаврове. Рютте в оскорбительной манере отозвался о министре, заявив, что тот занимает свой пост «с рождения Иисуса Христа» и с тех пор «ничего полезного из его уст не вышло».
«Нам нужно развивать оборонно-промышленную базу. Нам необходимо тратить деньги на кибербезопасность и гибридные угрозы... Поэтому да, это огромные расходы. Но если мы этого не сделаем, нам придётся учить русский язык», — заявил Рютте в интервью The New York Times.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте выразил резкое несогласие с высказываниями МИД РФ Сергея Лаврова, который упомянул возможность распада НАТО. Он отметил, что дипломат занимает пост министра иностранных дел России уже длительное время, но, по его мнению, за этот период не сделал ничего значимого.