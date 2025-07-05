Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя необходимость увеличения оборонного бюджета стран альянса, отметил, что если Европа не будет готова вкладываться в свою безопасность, то ей придётся «учить русский язык». Также он вновь сделал провокационные заявления о главе МИД России Сергее Лаврове. Рютте в оскорбительной манере отозвался о министре, заявив, что тот занимает свой пост «с рождения Иисуса Христа» и с тех пор «ничего полезного из его уст не вышло».

«Нам нужно развивать оборонно-промышленную базу. Нам необходимо тратить деньги на кибербезопасность и гибридные угрозы... Поэтому да, это огромные расходы. Но если мы этого не сделаем, нам придётся учить русский язык», — заявил Рютте в интервью The New York Times.