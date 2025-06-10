Глава ВС Британии по-русски ответил на вопрос о потребности Запада учить русский

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин ответил на вопрос, придётся ли странам НАТО учить русский язык, если они не увеличат военные расходы. При этом военачальник сделал это на русском языке.

Ранее генсек альянса Марк Рютте заявил, что членам НАТО следует довести оборонные расходы до 5% ВВП, иначе, по его словам, им «придётся выучить русский». Радакин, выступая в комитете Палаты общин, согласился, что «мир меняется», но на шутливый вопрос о языковых перспективах ответил категорично «нет» — по-русски, вызвав смех депутатов.