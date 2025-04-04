Жители острова Крузенштерна у Аляски начали учить русский язык, опасаясь захвата Россией

Крайне напряжённая атмосфера воцарилась на острове Крузенштерна в штате Аляска, США. По информации издания Economist, некоторые островитяне начали изучать русский язык, опасаясь захвата Россией.

«Некоторые жители острова... учат русский язык на случай, если когда-либо Россия попытается его захватить», — сказано в материале.

В то же время отмечается, что у другой половины местного населения очень настороженное отношение к русскоязычному общению. На острове «царит паранойя». Издание подчёркивает, что некоторые жители Крузенштерна поддерживают связь с родственниками в России через социальные сети.

Остров Крузенштерна (американское название — Малый Диомид, эскимосское название — Ингалик или Игналук) — восточный из островов Диомида (острова Гвоздева) в центре Берингова пролива. Площадь острова составляет 7,3 квадратных километра, население — 135 человек (на 2011 год). Назван в честь русского мореплавателя Ивана Крузенштерна. На острове находится посёлок Диомид, который относится к зоне переписи населения Ном на Аляске. Почти 96% населения составляют коренные жители Аляски или американские индейцы. Менее чем в четырёх километрах от острова Крузенштерна находится российский остров Ратманова (западный из островов Диомида, Большой Диомид, Имаклик — в переводе с инуитского, Имэлин — в переводе с чукотского). Между островами Крузенштерна и Ратманова проходит государственная граница России и США, а также линия перемены дат.