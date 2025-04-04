В США признали превосходство российской делегации на переговорах в Эр-Рияде

Российская делегация на переговорах в Эр-Рияде состояла из высококвалифицированных дипломатов, которые заметно превосходили своих американских оппонентов. К такому выводу пришли аналитики, опрошенные американской газетой Washington Post.

Специалисты отметили, что российские переговорщики, среди которых были министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, проявили глубокие знания по вопросам Украины и значительный опыт в ведении переговоров.