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4 апреля, 11:46

В США признали превосходство российской делегации на переговорах в Эр-Рияде

WP: Российская делегация превосходила американскую на переговорах в Эр-Рияде

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Российская делегация на переговорах в Эр-Рияде состояла из высококвалифицированных дипломатов, которые заметно превосходили своих американских оппонентов. К такому выводу пришли аналитики, опрошенные американской газетой Washington Post.

Специалисты отметили, что российские переговорщики, среди которых были министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, проявили глубокие знания по вопросам Украины и значительный опыт в ведении переговоров.

Всухую. 5:0, в одни ворота: На Украине подвели итог переговоров с США в Эр-Рияде
Всухую. 5:0, в одни ворота: На Украине подвели итог переговоров с США в Эр-Рияде

А ранее Министр иностранных дел Сергей Лавров анонсировал вторую встречу представителей РФ и США. Глава МИД отметил, что наблюдает наметившийся прогресс.

Марина Фещенко
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