В США признали превосходство российской делегации на переговорах в Эр-Рияде
WP: Российская делегация превосходила американскую на переговорах в Эр-Рияде
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Российская делегация на переговорах в Эр-Рияде состояла из высококвалифицированных дипломатов, которые заметно превосходили своих американских оппонентов. К такому выводу пришли аналитики, опрошенные американской газетой Washington Post.
Специалисты отметили, что российские переговорщики, среди которых были министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, проявили глубокие знания по вопросам Украины и значительный опыт в ведении переговоров.
А ранее Министр иностранных дел Сергей Лавров анонсировал вторую встречу представителей РФ и США. Глава МИД отметил, что наблюдает наметившийся прогресс.