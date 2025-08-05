Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 15:21

Профессор: В Японии пропагандируют идею, что атомная бомбардировка была «благом»

Эксперт Кошкин: В Японии пропагандисты называют благом атомные бомбардировки США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ pang_oasis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ pang_oasis

В Японии на протяжении десятилетий формируется мнение о том, что атомные удары США по Хиросиме и Нагасаки якобы пошли стране на пользу. Об этом заявил профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин на презентации своей книги в международном пресс-центре «Россия сегодня».

По его словам, в японском обществе укоренилась точка зрения, согласно которой ядерные бомбардировки ускорили окончание войны и предотвратили ещё большее число жертв. Согласно опросам, до 14% японцев считают, что без этого удара погибло бы ещё больше граждан.

Кошкин также отметил, что в современной Японии фактически действует табу на упоминание США как инициатора атомной атаки. На официальных мероприятиях в годовщину трагедии зачастую называют лишь время взрыва — 8:15, — но умалчивают о стране, сбросившей бомбу.

Ядерное зло: 15 пронзительных кадров в память о трагедии в Хиросиме спустя 79 лет
Ядерное зло: 15 пронзительных кадров в память о трагедии в Хиросиме спустя 79 лет

Напомним, что в августе 1945 года США нанесли ядерные удары по японским городам Хиросима и Нагасаки. Этот акт стал единственным в истории человечества случаем использования атомного оружия против мирного населения. Взрывы бомб «Малыш» и «Толстяк» привели к гибели порядка 140 тысяч человек. Смерть настигла одних мгновенно, других — вследствие лучевой болезни.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Япония
  • США
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar