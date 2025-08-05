Профессор: В Японии пропагандируют идею, что атомная бомбардировка была «благом»
Эксперт Кошкин: В Японии пропагандисты называют благом атомные бомбардировки США
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В Японии на протяжении десятилетий формируется мнение о том, что атомные удары США по Хиросиме и Нагасаки якобы пошли стране на пользу. Об этом заявил профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин на презентации своей книги в международном пресс-центре «Россия сегодня».
По его словам, в японском обществе укоренилась точка зрения, согласно которой ядерные бомбардировки ускорили окончание войны и предотвратили ещё большее число жертв. Согласно опросам, до 14% японцев считают, что без этого удара погибло бы ещё больше граждан.
Кошкин также отметил, что в современной Японии фактически действует табу на упоминание США как инициатора атомной атаки. На официальных мероприятиях в годовщину трагедии зачастую называют лишь время взрыва — 8:15, — но умалчивают о стране, сбросившей бомбу.
Напомним, что в августе 1945 года США нанесли ядерные удары по японским городам Хиросима и Нагасаки. Этот акт стал единственным в истории человечества случаем использования атомного оружия против мирного населения. Взрывы бомб «Малыш» и «Толстяк» привели к гибели порядка 140 тысяч человек. Смерть настигла одних мгновенно, других — вследствие лучевой болезни.