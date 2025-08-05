Профессор: В Японии пропагандируют идею, что атомная бомбардировка была «благом»

В Японии на протяжении десятилетий формируется мнение о том, что атомные удары США по Хиросиме и Нагасаки якобы пошли стране на пользу. Об этом заявил профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин на презентации своей книги в международном пресс-центре «Россия сегодня».

По его словам, в японском обществе укоренилась точка зрения, согласно которой ядерные бомбардировки ускорили окончание войны и предотвратили ещё большее число жертв. Согласно опросам, до 14% японцев считают, что без этого удара погибло бы ещё больше граждан.

Кошкин также отметил, что в современной Японии фактически действует табу на упоминание США как инициатора атомной атаки. На официальных мероприятиях в годовщину трагедии зачастую называют лишь время взрыва — 8:15, — но умалчивают о стране, сбросившей бомбу.