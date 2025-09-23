Президент Польши закинул снюс прямо на Генассамблее ООН и попал на видео

Президент Польши Кароль Навроцкий был замечен употребляющим снюс на Генассамблее ООН. Как видно на кадрах из соцсетей, шайбу с измельчённым увлажненным табаком ему передал охранник.

Навроцкий закинул снюс прямо на Генассамблее ООН. Видео © YouTube / Szklo kontaktowe

Это вновь вызвало волну обсуждений, ведь снюс в Польше под запретом. К слову, Навроцкий не в первый раз засветился с этим никотиновым пакетиком. Ранее Навроцкий был замечен в прямом эфире за употреблением снюса. Момент попал на видео и завирусился в соцсетях.

А ранее Навроцкий не подтвердил готовность Варшавы сбивать беспилотные летательные аппараты над территорией Украины даже в случае их приближения к польской границе. По его словам, польская армия перехватывает только те дроны, которые пересекают границу страны. При этом он обратил внимание на то, что присутствие иностранных БПЛА в воздушном пространстве Польши является нарушением суверенитета государства-члена НАТО.