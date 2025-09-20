Навроцкий нарушил «элегантную традицию» и не пустил Сикорского в свой самолёт
Президент Польши Кароль Навроцкий не пригласил главу МИД Радослава Сикорского на борт своего самолёта, направляясь на сессию Генассамблеи ООН. Об этом сообщил пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский.
«Информирую, что до сих пор существовала элегантная традиция, когда президент Республики Польша приглашал главу дипломатии на борт самолёта, летящего на сессию Генеральной Ассамблеи ООН», — говорится в сообщении.
В то же время глава Бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач заявил, что Сикорский не обращался с официальной просьбой присоединиться к перелёту. Инцидент произошёл в рамках 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что главный редактор польского издания Павел Лисицкий подверг критике инициативу министра иностранных дел Польши о возможном перехвате российских ракет над территорией Украины. Подобные действия могут привести к прямому вовлечению страны в военный конфликт без соответствующих гарантий безопасности. Лисицкий обратил внимание на то, что в случае реализации таких планов Польша рискует лишиться защиты по статье 5 Вашингтонского договора НАТО, поскольку альянс вряд ли станет поддерживать односторонние инициативы, не согласованные с союзниками.