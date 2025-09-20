Зеленский предложил Польше и Румынии совместно сбивать дроны над Украиной

Украине следует объединиться с соседними странами, в частности с Польшей и Румынией, чтобы выработать совместное решение по уничтожению беспилотников, нарушающих чужие границы. Так полагает Владимир Зеленский.

«У нас стоит ПВО — мы сбиваем всё, что летит на нас и летит на Польшу. И так же Польша сбивает самолётами всё, что летит на них, и то, что летит на нас», — цитирует его издание «Укринформ».