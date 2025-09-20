Интервидение
20 сентября, 13:16

Зеленский предложил Польше и Румынии совместно сбивать дроны над Украиной

Обложка © president.gov.ua

Украине следует объединиться с соседними странами, в частности с Польшей и Румынией, чтобы выработать совместное решение по уничтожению беспилотников, нарушающих чужие границы. Так полагает Владимир Зеленский.

«У нас стоит ПВО — мы сбиваем всё, что летит на нас и летит на Польшу. И так же Польша сбивает самолётами всё, что летит на них, и то, что летит на нас», — цитирует его издание «Укринформ».

По мнению Зеленского, именно Румыния и Польша должны быть заинтересованы в подобных общих действиях, тогда как другие страны НАТО попросту не считают проблему масштабной, а значит вряд ли присоединятся к инициативе.

Минобороны Украины и Польши сформируют общую команду для борьбы с дронами
Минобороны Украины и Польши сформируют общую команду для борьбы с дронами

Напомним, 10 сентября Варшава заявила, что в воздушное пространство Польши залетели 19 БПЛА, и обвинила в этом Россию. Однако Минобороны РФ подчеркнуло непричастность Москвы к случившемуся. А позже румынский МИД вызвал российского посла.

Татьяна Миссуми
