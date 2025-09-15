Немецкие истребители поднимались по тревоге из-за дрона в Румынии
В субботу, 13 сентября, немецкие истребители Eurofighter были экстренно подняты в воздух из-за беспилотника, вторгшегося в воздушное пространство Румынии. Об этом сообщил представитель Минбороны Германии Митко Мюллер.
«Произошёл взлёт по тревоге, они не вступали в боевые действия. Однако они внесли свой вклад в прояснение ситуации», — сказал Мюллер во время брифинга кабмина.
По его словам, хотя истребители не были задействованы в бою при обнаружении беспилотника, этот случай наглядно подтвердил работоспособность противовоздушной обороны НАТО на восточном направлении. Мюллер также сообщил, что в Румынии сейчас находится группировка Eurofighter, которая будет выполнять свои задачи до марта 2026 года.
Заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер подчеркнул, что Германия воспринимает эти инциденты с большой серьёзностью. Он заявил о решительной реакции со стороны правительства и заверил, что будут сделаны выводы и извлечены уроки из каждого произошедшего случая.
Ранее Life.ru писал, что МИД Румынии вызвал российского посла из-за сообщений о якобы российском дроне над территорией страны. Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала инцидент «безрассудной эскалацией» и заявила, что речь идёт о нарушении суверенитета государства – члена ЕС.