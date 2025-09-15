Немецкие истребители поднимались по тревоге из-за дрона в Румынии

«Произошёл взлёт по тревоге, они не вступали в боевые действия. Однако они внесли свой вклад в прояснение ситуации», — сказал Мюллер во время брифинга кабмина.

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер подчеркнул, что Германия воспринимает эти инциденты с большой серьёзностью. Он заявил о решительной реакции со стороны правительства и заверил, что будут сделаны выводы и извлечены уроки из каждого произошедшего случая.