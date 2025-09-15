Владимир Путин
Немецкие истребители поднимались по тревоге из-за дрона в Румынии

МО ФРГ: Истребители Eurofighter были подняты по тревоге из-за БПЛА в Румынии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Maschek

В субботу, 13 сентября, немецкие истребители Eurofighter были экстренно подняты в воздух из-за беспилотника, вторгшегося в воздушное пространство Румынии. Об этом сообщил представитель Минбороны Германии Митко Мюллер.

«Произошёл взлёт по тревоге, они не вступали в боевые действия. Однако они внесли свой вклад в прояснение ситуации», — сказал Мюллер во время брифинга кабмина.

По его словам, хотя истребители не были задействованы в бою при обнаружении беспилотника, этот случай наглядно подтвердил работоспособность противовоздушной обороны НАТО на восточном направлении. Мюллер также сообщил, что в Румынии сейчас находится группировка Eurofighter, которая будет выполнять свои задачи до марта 2026 года.

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер подчеркнул, что Германия воспринимает эти инциденты с большой серьёзностью. Он заявил о решительной реакции со стороны правительства и заверил, что будут сделаны выводы и извлечены уроки из каждого произошедшего случая.

Посольство отвергло протест Румынии из-за якобы российского дрона

Ранее Life.ru писал, что МИД Румынии вызвал российского посла из-за сообщений о якобы российском дроне над территорией страны. Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала инцидент «безрассудной эскалацией» и заявила, что речь идёт о нарушении суверенитета государства – члена ЕС.

