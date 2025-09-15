Российского посла вызвали в МИД Румынии из-за залёта БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168
Румынский МИД вызвал российского посла после того, как якобы российский дрон залетел на территорию страны. Об этом 14 сентября сообщили во внешнеполитическом ведомстве в Бухаресте.
«Румынская сторона выразила решительный протест против этого неприемлемого и безответственного акта, который нарушает суверенитет Румынии», — указано в заявлении министерства.
Ведомство добавило, что повторение подобных инцидентов ведёт к эскалации и увеличению угроз региональной безопасности. От России потребовали принять все меры, чтобы такие ситуации не повторялись.
«Румыния находится в постоянном контакте со своими союзниками и другими членами ЕС», — отметили дипломаты.
Напомним, для перехвата беспилотника вылетели истребители F-16. Дрон не стали сбивать, так как он сам вернулся на территорию Украины. Минобороны Румынии объяснило, что обнаруженный 13 сентября беспилотник находился примерно в 20 км к юго-западу от села Килия-Веке. В заявлении ведомства сказано, что беспилотник не пролетал над населёнными пунктами и не создавал прямой угрозы безопасности населения.