15 сентября, 01:47

Каллас назвала прилёт дрона в Румынию безрассудной эскалацией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава европейской дипломатии Кая Каллас охарактеризовала появление беспилотника над Румынией как безрассудную эскалацию. Она сделала это заявление в социальной сети X.

Каллас заявила, что дрон якобы имел российское происхождение. Она подчеркнула, что такое нарушение воздушного пространства является «очередным неприемлемым нарушением суверенитета» государства — члена Европейского союза.

«Продолжающаяся безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности», — написала Каллас.

Напомним, накануне румынский МИД вызвал российского посла после инцидента с дроном, который якобы залетел в воздушное пространство страны. Неизвестный беспилотник появился над Румынией 13 сентября. В Минобороны подняли истребители F-16 для перехвата, но дрон покинул границы Румынии без угроз для населённых пунктов.

Лия Мурадьян
