Россия отклонила протест Румынии, вызванный сообщениями о нарушении её воздушного пространства якобы российским дроном. Как сообщил посол РФ в Бухаресте Олег Липаев, у румынской стороны не оказалось никаких доказательств, подтверждающих принадлежность объекта.

В посольстве отметили, что Минобороны Румынии поспешило объявить неопознанный летательный объект российским дроном, но не смогло предъявить убедительных фактов. Липаев подчеркнул, что протест был отклонён как необоснованный и надуманный. Он также заявил, что инцидент выглядит как провокация со стороны Киева, который стремится втянуть европейские страны в военное противостояние с Россией.