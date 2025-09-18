Владимир Путин
18 сентября, 14:18

Минобороны Украины и Польши сформируют общую команду для борьбы с дронами

Обложка © Минобороны Украины

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль объявил о создании совместной с Польшей рабочей группы по разработке беспилотных систем и борьбе с ними. Договорённость достигнута в ходе визита в Киев главы польского МО Владислава Косиняка-Камыша.

В состав группы войдут представители украинских и польских вооружённых сил. Центральным её элементом будут программы совместного обучения. Как уточнил Шмыгаль, новая структура будет заниматься координацией усилий в сфере разработки беспилотных летательных аппаратов. Основное внимание будет уделено программам совместного обучения специалистов обеих стран.

«Мы будем интегрировать новейшие технологии защиты и инициировать новые проекты, которые должны усилить защиту наших людей и нашей критической инфраструктуры», – сказал Шмыгаль.

Визит польского министра обороны в Киев проходит в рамках усиления двустороннего военно-технического сотрудничества между странами. Косиняк-Камыш отметил важность создания рабочей группы для трансформации Вооружённых сил Польши и НАТО в целом. Он считает решающим значение внедрения опыта, полученного на новом поле боя.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался о возможности введения бесполётной зоны над Украиной, несмотря на отсутствие доказательств причастности России к недавним инцидентам с дронами. Он подчеркнул, что такое решение может быть принято только после согласования с союзниками по НАТО и ЕС, поскольку Польша не готова действовать в одиночку.

