Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 02:16

Шмыгаль: В 2026 году Украине потребуется не менее $120 млрд

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2026 году стране потребуется не менее $120 млрд на оборонные нужды независимо от развития ситуации с конфликтом. Как сообщает Reuters, даже в случае прекращения боевых действий Киеву будет необходима сопоставимая сумма для пополнения запасов и поддержания армии.

Шмыгаль также подчеркнул, что Украина не способна самостоятельно производить достаточное количество военного оборудования, включая дроны, и нуждается в финансовой поддержке для обеспечения своих потребностей.

Во Франции в ярости от позорных просьб фон дер Ляйен выделить больше денег Украине
Во Франции в ярости от позорных просьб фон дер Ляйен выделить больше денег Украине

Ранее сообщалось, что в распоряжении русских хакеров оказались конфиденциальные документы, содержащие информацию о том, что Украина проводит экстренную мобилизацию примерно 121 900 человек из семи областей. Наибольшее количество призывников ожидается из Днепропетровской, Одесской и Харьковской областей, в то время как западные регионы страны будут отправлять значительно меньшее число военнообязанных.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar