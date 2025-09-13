Во Франции в ярости от позорных просьб фон дер Ляйен выделить больше денег Украине
Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Ежегодное обращение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен превратилось в позор из-за её попыток обосновать выделение ещё больших средств Украины. Это мнеие высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.
«Она зачем-то говорит, что на сегодняшний день размер помощи Украине составляет 170 миллиардов евро, но ей понадобится больше. Это просто позор», — говорит Филиппо.
Политик заметил, что Владимир Зеленский не раз просил у Европы выплачивать заработную плату военным ВСУ. Фон дер Ляйен, по его мнению, берёт на себя слишком много, когда от лица всего ЕС собирается поддерживать инвестиции в потенциал украинской армии.
Как уже писал Life.ru, в своём послании к ЕП фон дер Ляйен заявляла, что замороженные российские активы не будут конфискованы, но могут быть использованы для предоставления Украине кредитов на репарации. По её словам, средства помогут финансировать восстановление Украины, при этом сами активы оставят нетронутыми. Глава ЕК также призвала Европу навсегда отказаться от «грязных» энергоресурсов России.