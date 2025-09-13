Ежегодное обращение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен превратилось в позор из-за её попыток обосновать выделение ещё больших средств Украины. Это мнеие высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.

«Она зачем-то говорит, что на сегодняшний день размер помощи Украине составляет 170 миллиардов евро, но ей понадобится больше. Это просто позор», — говорит Филиппо.