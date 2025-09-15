Единый день голосования
15 сентября, 02:18

В Польше предложили создать бесполётную зону над Украиной

Глава МИД Польши Сикорский призвал закрыть небо над Украиной

Флаг Польши. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mino Surkala

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о необходимости обдумать введение бесполётной зоны над Украиной, несмотря на отсутствие доказательств причастности России к недавним инцидентам с дронами. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он подчеркнул, что такое решение возможно только при согласовании с союзниками по НАТО и ЕС, поскольку Польша не может действовать в одиночку. Сикорский также напомнил, что идея бесполетной зоны обсуждалась ещё год назад, и технически альянс обладает необходимыми средствами для её реализации.

Президент Польши разрешил пребывание в стране войск участников НАТО
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о росте пророссийских настроений в стране, которые он назвал «испытанием на патриотизм» для политического класса. Также он указал на антиукраинские настроения в польском обществе.

Артём Гапоненко
