14 сентября, 14:57

«Не плыть по течению»: Туск потребовал от политиков сдерживать волну пророссийских настроений

Дональд Туск. Обложка © TАСС / ЕРА / OLIVIER HOSLET

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал национальный политический класс противостоять растущим пророссийским и антиукраинским настроениям в польском обществе. В официальном обращении, опубликованном в социальной сети Х, глава правительства охарактеризовал текущую ситуацию как «испытание патриотизма и зрелости» для всех политических сил страны.

«Растёт волна пророссийских настроений и враждебности по отношению к Украине. Задача политиков — сдерживать эту волну, а не плыть по её течению. Это испытание патриотизма и зрелости всего польского политического класса», — заявил Туск.

Однако в ответных комментариях пользователи указали, что рост негативных настроений в отношении Украины во многом обусловлен поведением украинских мигрантов в Польше, а также ощущением пренебрежительного отношения властей к собственным гражданам.

Напряжённость усугубилась после инцидента в ночь на 10 сентября, когда польские военные зафиксировали масштабное нарушение воздушного пространства. По словам Туска, границу пересекли 19 российских беспилотников. Российское посольство в Варшаве пояснило, что дроны двигались со стороны Украины, а Минобороны РФ уточнило, что удары по территории Польши не планировались, а максимальная дальность полёта использованных БПЛА не превышает 700 километров.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что российские беспилотники, которые оказались на территории Польши, могли быть там в результате допущенной ошибки. Глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский категорически опроверг подобные предположения американского лидера.

Алиса Хуссаин
