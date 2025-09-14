«Не плыть по течению»: Туск потребовал от политиков сдерживать волну пророссийских настроений

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал национальный политический класс противостоять растущим пророссийским и антиукраинским настроениям в польском обществе. В официальном обращении, опубликованном в социальной сети Х, глава правительства охарактеризовал текущую ситуацию как «испытание патриотизма и зрелости» для всех политических сил страны.

«Растёт волна пророссийских настроений и враждебности по отношению к Украине. Задача политиков — сдерживать эту волну, а не плыть по её течению. Это испытание патриотизма и зрелости всего польского политического класса», — заявил Туск.

Однако в ответных комментариях пользователи указали, что рост негативных настроений в отношении Украины во многом обусловлен поведением украинских мигрантов в Польше, а также ощущением пренебрежительного отношения властей к собственным гражданам.