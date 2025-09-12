Единый день голосования
12 сентября, 11:36

Туск не согласился с Трампом по поводу инцидента с дронами в Польше

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Премьер-министр Польши Дональд Туск публично не согласился с заявлением президента США Дональда Трампа, считающего инцидент со сбитыми над страной беспилотниками возможной ошибкой.

«Мы тоже хотели бы, чтобы атака беспилотников на Польшу была ошибкой. Но это не так», — написал Туск в соцсетях.

Напомним, Вооруженные силы Польши заявили, что несколько беспилотников были обнаружены и нейтрализованы после вторжения в воздушное пространство страны. Варшава обвинила в инциденте Россию. Президент США Дональд Трамп предположил, что произошедшее могло быть следствием ошибки. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко отверг эти предположения главы Белого дома.

Анастасия Никонорова
