Туск не согласился с Трампом по поводу инцидента с дронами в Польше
Премьер-министр Польши Дональд Туск публично не согласился с заявлением президента США Дональда Трампа, считающего инцидент со сбитыми над страной беспилотниками возможной ошибкой.
«Мы тоже хотели бы, чтобы атака беспилотников на Польшу была ошибкой. Но это не так», — написал Туск в соцсетях.
Напомним, Вооруженные силы Польши заявили, что несколько беспилотников были обнаружены и нейтрализованы после вторжения в воздушное пространство страны. Варшава обвинила в инциденте Россию. Президент США Дональд Трамп предположил, что произошедшее могло быть следствием ошибки. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко отверг эти предположения главы Белого дома.