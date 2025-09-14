Президент Польши разрешил пребывание в стране войск участников НАТО

Президент Польши Кароль Навроцкий разрешил размещение на территории страны воинских контингентов государств-членов НАТО в рамках операции «Восточный страж» (Eastern Sentry). Соответствующее постановление, было подписано главой государства на основании резолюции, одобренной Бюро национальной безопасности.

«Президент Республики Польша Кароль Навроцкий подписал постановление о предоставлении согласия на размещение на территории Республики Польша сил иностранных войск из стран-членов Организации Североатлантического договора в качестве поддержки для Республики Польша в рамках операции Eastern Sentry (Восточный страж)», — говорится в сообщении.

Согласно официальному заявлению польских властей, основной целью развёртывания сил альянса является усиление обороноспособности восточного фланга НАТО и противодействие потенциальным угрозам, связанным с применением беспилотных летательных аппаратов.

Примечательно, что детали постановления президента и конкретные параметры военного присутствия классифицированы как секретные сведения.