Президент Польши разрешил пребывание в стране войск участников НАТО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iunewind
Президент Польши Кароль Навроцкий разрешил размещение на территории страны воинских контингентов государств-членов НАТО в рамках операции «Восточный страж» (Eastern Sentry). Соответствующее постановление, было подписано главой государства на основании резолюции, одобренной Бюро национальной безопасности.
«Президент Республики Польша Кароль Навроцкий подписал постановление о предоставлении согласия на размещение на территории Республики Польша сил иностранных войск из стран-членов Организации Североатлантического договора в качестве поддержки для Республики Польша в рамках операции Eastern Sentry (Восточный страж)», — говорится в сообщении.
Согласно официальному заявлению польских властей, основной целью развёртывания сил альянса является усиление обороноспособности восточного фланга НАТО и противодействие потенциальным угрозам, связанным с применением беспилотных летательных аппаратов.
Примечательно, что детали постановления президента и конкретные параметры военного присутствия классифицированы как секретные сведения.
К слову, на недавней конференции, посвящённой началу операции «Восточный часовой» (Eastern Sentry), генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказал мнение, что Испания и Великобритания не должны полагаться на ложное чувство безопасности, думая о «восточном фланге» как о чём-то далёком. Он подчеркнул, что российские ракеты способны достичь столиц этих стран всего за 5–10 минут.