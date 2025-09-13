НАТО начала учения Grand Eagle по переброске солдат и техники в Литву

Страны НАТО приступили к ранее запланированным учениям Grand Eagle, в рамках которых военные должны отработать переброску солдат и техники на территорию Литвы. Об этом сообщили в пресс-службе объединённого командования сил Североатлантического альянса в Нидерландах в соцсети X .

Ранее генсек НАТО Марк Рютте на конференции по поводу запуска операции Eastern Sentry («Восточный часовой») заявил, что Испания и Британия не должны чувствовать себя в безопасности, рассуждая о неком далёком для себя «восточном фланге», потому что российские ракеты способны поразить столицы этих государств всего на 5-10 минут.