В Польше бурно обсуждают видео с колонной российских «Искандеров» у границы

Мобильные ракетные комплексы «Искандер-М» были замечены при перемещении по дорогам Калининградской области вблизи границы Белоруссии и Польши. Соответсвующее кадры появились в Сети.

В ролике видно колонну из нескольких пусковых установок, движущихся по трассе. Точная геолокация данных кадров не подтверждена. А официальных заявлений или комментариев от российской стороны не поступало, но новость активно расходится в польских СМИ.