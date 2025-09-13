В Польше бурно обсуждают видео с колонной российских «Искандеров» у границы
У белорусско-польской границы заметили российские ОТРК Искандер
Мобильные ракетные комплексы «Искандер-М» были замечены при перемещении по дорогам Калининградской области вблизи границы Белоруссии и Польши. Соответсвующее кадры появились в Сети.
Видео © X / Clash Report
В ролике видно колонну из нескольких пусковых установок, движущихся по трассе. Точная геолокация данных кадров не подтверждена. А официальных заявлений или комментариев от российской стороны не поступало, но новость активно расходится в польских СМИ.
Ранее стало известно, что в рамках стратегических учений «Запад-2025» будет отработано применение тактического оружия и российского комплекса «Орешник». Манёвры пройдут на территории Белоруссии. Польша закрыла последний пункт пропуска через границу в Тересполе на фоне учений, которые проводятся с 12 по 16 сентября. Несколькими днями ранее меры безопасности на восточных границах усилила Литва, причина — та же.