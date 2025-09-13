Генсек НАТО поднял шум из-за времени подлёта российских ракет к Лондону и Мадриду

Испания и Британия не должны чувствовать себя в безопасности, рассуждая о неком далёком для себя «восточном фланге», потому что российские ракеты способны поразить столицы этих государств всего на 5-10 минут, чем соседние страны. О подлётном времени снарядов ВС РФ порассуждал генсек НАТО Марк Рютте на конференции по поводу запуска операции Eastern Sentry («Восточный часовой»).

«Потому что эти новейшие российские ракеты, когда их запустят, они летят со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и доберутся до Мадрида или Лондона всего на пять или десять минут позже, чем до Таллина или Вильнюса», — предупредил Рютте.