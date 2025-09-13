Генсек НАТО поднял шум из-за времени подлёта российских ракет к Лондону и Мадриду
Обложка © ТАСС / ЕРА
Испания и Британия не должны чувствовать себя в безопасности, рассуждая о неком далёком для себя «восточном фланге», потому что российские ракеты способны поразить столицы этих государств всего на 5-10 минут, чем соседние страны. О подлётном времени снарядов ВС РФ порассуждал генсек НАТО Марк Рютте на конференции по поводу запуска операции Eastern Sentry («Восточный часовой»).
«Потому что эти новейшие российские ракеты, когда их запустят, они летят со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и доберутся до Мадрида или Лондона всего на пять или десять минут позже, чем до Таллина или Вильнюса», — предупредил Рютте.
Напомним, Рютте объявил, что НАТО начинает операцию «Восточный часовой» для укрепления позиций на восточном фланге альянса в ответ на инцидент с нарушением воздушного пространства Польши. Операция стартует в ближайшие дни с участием таких стран, как Дания, Франция, Великобритания и Германия. Главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич добавил, что манёвры будут «гибкими и объединят элементы воздушной и наземной обороны».