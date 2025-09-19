Интервидение
19 сентября, 19:09

В Польше объяснили Сикорскому последствия его заявлений против России

Главный редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицкий раскритиковал предложение главы МИД Польши о перехвате российских ракет над Украиной.

«Вступая таким образом в конфликт, Польша автоматически лишит себя защиты, гарантированной статьей 5 Договора о НАТО. Назвать то, что делает господин Сикорский, «безответственностью», — это слишком мягко», — пишет польское издание.

По мнению редактора, подобные радикальные заявления могут привести к прямому вовлечению Польши в военный конфликт без должной подготовки. Лисицкий подчеркнул, что ответственный политик не должен высказывать такие инициативы, которые фактически лишают страну защиты со стороны НАТО.

Критика прозвучала в адрес недавнего заявления Сикорского о возможности перехвата российских ракет и беспилотников в воздушном пространстве Украины. Лисицкий считает такие предложения безрассудными и опасными для национальной безопасности Польши.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался о возможности введения бесполётной зоны над Украиной, несмотря на отсутствие доказательств причастности России к недавним инцидентам с дронами. Он подчеркнул, что такое решение может быть принято только после согласования с союзниками по НАТО и ЕС, поскольку Польша не готова действовать в одиночку. Сикорский также добавил, что данная идея уже обсуждалась год назад, и технически альянс обладает всеми необходимыми средствами для её реализации.

Анастасия Никонорова
