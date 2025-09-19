По мнению редактора, подобные радикальные заявления могут привести к прямому вовлечению Польши в военный конфликт без должной подготовки. Лисицкий подчеркнул, что ответственный политик не должен высказывать такие инициативы, которые фактически лишают страну защиты со стороны НАТО.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался о возможности введения бесполётной зоны над Украиной, несмотря на отсутствие доказательств причастности России к недавним инцидентам с дронами. Он подчеркнул, что такое решение может быть принято только после согласования с союзниками по НАТО и ЕС, поскольку Польша не готова действовать в одиночку. Сикорский также добавил, что данная идея уже обсуждалась год назад, и технически альянс обладает всеми необходимыми средствами для её реализации.