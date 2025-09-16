Владимир Путин
16 сентября, 19:09

Навроцкий не подтвердил готовность сбивать БПЛА над Украиной у границы с Польшей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Президент Польши Кароль Навроцкий не подтвердил готовность Варшавы сбивать беспилотные летательные аппараты над территорией Украины даже в случае их приближения к польской границе. Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистом телеканала LCI.

Навроцкий подчеркнул, что польская армия перехватывает только те дроны, которые пересекают границу страны. При этом он обратил внимание на то, что присутствие иностранных БПЛА в воздушном пространстве Польши является нарушением суверенитета государства-члена НАТО.

«Поэтому с технической точки зрения мы несём ответственность за наше воздушное пространство в пределах границ Польши», — резюмировал президент.

Ранее Кароль Навроцкий запросил у правительства страны разъяснений по поводу инцидента с ракетой от истребителя F-16, которая упала на жилой дом. Утверждается, что ракета была выпущена в рамках мер по защите от беспилотных летательных аппаратов. Польские СМИ заявили, что в деревне Вырыки на границе с Белоруссией могла ударить ракета истребителя F-16, а не дрон.

