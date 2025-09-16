Владимир Путин
16 сентября, 12:50

То, что в Польше приняли за удар дрона по дому, оказалось ракетой с истребителя F-16

Rzeczpospolita: В дом в Польше попала ракета истребителя F-16, а не дрон

Обложка © polsatnews.pl

В Польше во время залёта беспилотников 10 сентября в жилой дом попал не сам дрон, а ракета F-16, которая пыталась сбить БПЛА, сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

Напомним, ранее польские СМИ сообщали, что из-за залетевшего дрона была повреждена крыша жилого дома в населённом пункте Вырыки у границы с Украиной. При этом никто не пострадал.

Инцидент произошёл 10 сентября. Тогда Польша заявила, что в воздушное пространство страны залетели 19 БПЛА. Не представив доказательств, Варшава возложила ответственность за инцидент на Россию. Президент США Дональд Трамп допустил, что произошедшее могло быть результатом ошибки, однако в Польше категорически отвергли эту версию. Минобороны РФ подчеркнуло непричастность Москвы к случившемуся.

Александра Вишнякова
