Никакого шпионажа: Польша признала, что инцидент с БПЛА над дворцом президента — шалость молодёжи

Польские спецслужбы опровергли версию о масштабной шпионской операции в связи с инцидентом с беспилотником над правительственными зданиями Варшавы. Как заявил пресс-секретарь спецслужб Яцек Добжиньский в эфире TVN 24, задержанные 21-летний гражданин Украины и 17-летняя гражданка Белоруссии действовали из-за «беспечности и неосведомлённости».

«Мы опровергаем слухи о том, что это какая-то масштабная шпионская операция. На данном этапе никто не может это точно подтвердить. Это молодые люди. Возможно, это была беспечность, возможно, неосведомлённость, возможно, они хотели снять фильм здесь, над Лазенковским парком», — пояснил представитель спецслужб.

Добжиньский подчеркнул, что действия молодёжи не были преднамеренной провокацией или частью организованной деятельности. В настоящее время полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия, уделяя особое внимание установлению всех деталей инцидента.