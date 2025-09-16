Владимир Путин
16 сентября, 11:56

Никакого шпионажа: Польша признала, что инцидент с БПЛА над дворцом президента — шалость молодёжи

Польские спецслужбы опровергли версию о масштабной шпионской операции в связи с инцидентом с беспилотником над правительственными зданиями Варшавы. Как заявил пресс-секретарь спецслужб Яцек Добжиньский в эфире TVN 24, задержанные 21-летний гражданин Украины и 17-летняя гражданка Белоруссии действовали из-за «беспечности и неосведомлённости».

«Мы опровергаем слухи о том, что это какая-то масштабная шпионская операция. На данном этапе никто не может это точно подтвердить. Это молодые люди. Возможно, это была беспечность, возможно, неосведомлённость, возможно, они хотели снять фильм здесь, над Лазенковским парком», — пояснил представитель спецслужб.

Добжиньский подчеркнул, что действия молодёжи не были преднамеренной провокацией или частью организованной деятельности. В настоящее время полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия, уделяя особое внимание установлению всех деталей инцидента.

В Польше задержали украинца и белоруску за запуск дрона над дворцом президента

Инцидент произошёл в ночь на 16 сентября, когда дрон был замечен над президентским дворцом Бельведер и правительственными зданиями. Служба государственной охраны нейтрализовала беспилотник.

Алиса Хуссаин
