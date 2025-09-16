В Польше задержали украинца и белоруску за запуск дрона над дворцом президента
Обложка © Wikipedia / Bartosz MORĄG
В Варшаве задержаны гражданин Украины и гражданка Белоруссии за управление дроном над резиденциями президента и премьера Польши. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель Варшавской полиции.
«После проверки документов и установления личностей оказалось, что речь идёт о гражданине Украины 21 года и гражданке Белоруссии 17 лет», — говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, оба задержанных управляли дроном вблизи официальных резиденций высокопоставленных польских чиновников. Полиция проверяет обстоятельства инцидента и собирает материалы для возможного возбуждения уголовного дела.
Напомним, что сегодня ночью, 16 сентября, Служба государственной охраны нейтрализовала угрозу в воздушном пространстве Варшавы, ликвидировав беспилотный летательный аппарат неизвестного происхождения. Дрон совершал полёт над зданиями правительства и президентским дворцом Бельведер. В результате инцидента были задержаны двое граждан Белоруссии, а полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия.