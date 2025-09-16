В Польше задержали украинца и белоруску за запуск дрона над дворцом президента

В Варшаве задержаны гражданин Украины и гражданка Белоруссии за управление дроном над резиденциями президента и премьера Польши. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель Варшавской полиции.

«После проверки документов и установления личностей оказалось, что речь идёт о гражданине Украины 21 года и гражданке Белоруссии 17 лет», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, оба задержанных управляли дроном вблизи официальных резиденций высокопоставленных польских чиновников. Полиция проверяет обстоятельства инцидента и собирает материалы для возможного возбуждения уголовного дела.