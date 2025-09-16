Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 09:12

В Польше задержали украинца и белоруску за запуск дрона над дворцом президента

Обложка © Wikipedia / Bartosz MORĄG

Обложка © Wikipedia / Bartosz MORĄG

В Варшаве задержаны гражданин Украины и гражданка Белоруссии за управление дроном над резиденциями президента и премьера Польши. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель Варшавской полиции.

«После проверки документов и установления личностей оказалось, что речь идёт о гражданине Украины 21 года и гражданке Белоруссии 17 лет», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, оба задержанных управляли дроном вблизи официальных резиденций высокопоставленных польских чиновников. Полиция проверяет обстоятельства инцидента и собирает материалы для возможного возбуждения уголовного дела.

Запад втягивает нас в войну: В Польше стали говорить о мире с Россией
Запад втягивает нас в войну: В Польше стали говорить о мире с Россией

Напомним, что сегодня ночью, 16 сентября, Служба государственной охраны нейтрализовала угрозу в воздушном пространстве Варшавы, ликвидировав беспилотный летательный аппарат неизвестного происхождения. Дрон совершал полёт над зданиями правительства и президентским дворцом Бельведер. В результате инцидента были задержаны двое граждан Белоруссии, а полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • Польша
  • Белоруссия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar