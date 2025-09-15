Владимир Путин
15 сентября, 17:45

Запад втягивает нас в войну: В Польше стали говорить о мире с Россией

Mysl Polska: Польша не должна втягиваться в конфликт с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lensw0rId

Польша фактически является марионеткой западных элит, слепо выполняющей чужие геополитические установки, заявили в польском издании Mysl Polska. Там указали, что Варшаве необходимо противостоять Западу в попытках поссорить её с Московой.

«Украина не является самостоятельным международным субъектом, поэтому попытки втянуть Польшу в войну не являются самостоятельным желанием Киева, а выражают интересы всё ещё влиятельной части западного истеблишмента, ответственного за нынешний конфликт. В рамках украинского кризиса Польша тоже лишь выполняет приказы Запада», — указано в статье.

Издание рекомендовало Польше занять принципиально новую позицию – объявить полный нейтралитет и прекратить любую военную поддержку Киева. Варшава должна настаивать на скорейшем заключении мирного договора на реалистичных условиях между Россией и Украиной, категорически отказавшись от участия в военных действиях.

Ранее в Польше создали военный лагерь «Йомсборг» для украинцев. Создателем такого проекта выступила Норвегия. Целью лагеря является воссоздание боевой обстановки с методикой «обучение в бою». Кроме того, здесь украинских военнослужащих учат справляться со стрессовыми ситуациями.

