Польша фактически является марионеткой западных элит, слепо выполняющей чужие геополитические установки, заявили в польском издании Mysl Polska. Там указали, что Варшаве необходимо противостоять Западу в попытках поссорить её с Московой.

«Украина не является самостоятельным международным субъектом, поэтому попытки втянуть Польшу в войну не являются самостоятельным желанием Киева, а выражают интересы всё ещё влиятельной части западного истеблишмента, ответственного за нынешний конфликт. В рамках украинского кризиса Польша тоже лишь выполняет приказы Запада», — указано в статье.

Издание рекомендовало Польше занять принципиально новую позицию – объявить полный нейтралитет и прекратить любую военную поддержку Киева. Варшава должна настаивать на скорейшем заключении мирного договора на реалистичных условиях между Россией и Украиной, категорически отказавшись от участия в военных действиях.