15 сентября, 13:59

Военный эксперт объяснил отсутствие боевой части у БПЛА над Польшей

Эксперт Кнутов: Заявление Польши о дронах без взрывчатки — провокация Киева и ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Remigiusz Gora

Недавние заявления министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о беспилотниках без боевой части подтверждают провокационный характер инцидента, устроенного украинскими властями и европейскими бюрократами. Об этом газете «Взгляд» сообщил историк войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

«Ведь другого повода раскрутить антироссийскую истерию может в ближайшее время и не подвернуться», — сказал он.

Эксперт отметил, что Минобороны России предлагало Варшаве провести консультации по инциденту, однако польская сторона отказалась. Кнутов подчеркнул, что уровень антироссийской истерии в Польше и других странах ЕС поддерживается для продвижения программ военно-промышленного комплекса.

По его словам, польские власти понимают, что их система ПВО фактически не функционирует, поскольку основные зенитные комплексы были переданы Украине. Польша пытается перенести зону ПВО за пределы своей территории, создавая бесполётную зону на украинской стороне.

«Что-то не вижу желающих»: Глава МИД Польши высказался о готовности Запада воевать с Россией

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что беспилотники, сбитые над территорией страны на прошлой неделе, не были оснащены взрывчаткой. Он отметил, что все дроны оказались «пустышками» и предположил, что Москва могла таким образом проверять реакцию НАТО.

Милена Скрипальщикова
