«Я не вижу желающих»: Глава МИД Польши высказался о готовности Запада воевать с Россией

Глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил скептицизм в отношении обсуждаемых гарантий безопасности для Украины. Дипломат усомнился в практической реализации соответствующих договорённостей в условиях, когда европейские страны не готовы к прямому военному противостоянию с Россией. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Если мы предоставляем Украине гарантии безопасности, мы говорим, что можем начать войну против России. И я не считаю, что это убедительно, что к этому есть доверие. Кто хочет воевать с Россией — может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу желающих», — заявил Сикорский.