«Я не вижу желающих»: Глава МИД Польши высказался о готовности Запада воевать с Россией
Глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил скептицизм в отношении обсуждаемых гарантий безопасности для Украины. Дипломат усомнился в практической реализации соответствующих договорённостей в условиях, когда европейские страны не готовы к прямому военному противостоянию с Россией. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
«Если мы предоставляем Украине гарантии безопасности, мы говорим, что можем начать войну против России. И я не считаю, что это убедительно, что к этому есть доверие. Кто хочет воевать с Россией — может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу желающих», — заявил Сикорский.
В своем комментарии он подчеркнул, что действующая концепция предполагает прямое военное вмешательство стран НАТО в случае нового конфликта, однако реальная готовность западных государств к такому развитию событий отсутствует.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил введением серьёзных санкций против России в случае полного отказа всех стран НАТО от российской нефти. Американский лидер призвал альянс ввести заградительные пошлины в размере 50-100% на товары из Китая, утверждая, что такая мера сможет сыграть важную роль в прекращении конфликта на Украине.