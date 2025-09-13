Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что любой военный конфликт с Россией привёл бы к катастрофическим последствиям для Германии. Свое заявление она сделала на демонстрации в Берлине, направленной против поставок оружия Украине и действий Израиля в секторе Газа.

«Нам не внушить, что мы, получив больше военных, больше дронов, больше танков, всерьёз сможем выстоять в войне против атомной державы. Нет, мы не сможем. Ядерная война означает конец — конец для наших городов, наших семей, нашего будущего, конец для Германии, которая стала бы основным театром боевых действий в случае такой войны», — сказала Вагенкнехт.

Политик призвала остановить спираль насилия и эскалации, подчеркнув, что Германия стала бы основным театром боевых действий в случае конфликта с ядерной державой. Вагенкнехт выступает за мирное урегулирование и критикует текущую внешнеполитическую линию немецкого правительства.