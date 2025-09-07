Мессенджер MAX
7 сентября, 10:22

В Германии признали неспособность защитить даже саму себя

Экс-депутат от АдГ Петерсен: Германия не способна защитить даже саму себя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piotr Piatrouski

Современная Германия не обладает способностью обеспечить собственную защиту и не может выступать гарантом безопасности для Украины. Об этом заявила РИА «Новости» бывший депутат от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерсен.

«Армия, чей бюджет с каждым годом сокращался, не давая возможности для качественного обучения и подготовки кадров, больше опасна внутри страны во время учений, чем для врагов извне», — заявила Петерсен.

По её мнению, текущий уровень военной подготовки бундесвера может вызывать лишь насмешки у потенциального противника. Политик констатировала, что Германии необходимы срочные глубокие реформы для защиты своего суверенитета. Эти заявления прозвучали на фоне слов канцлера Фридриха Мерца, который 3 сентября выразил неверие в стремление России к миру и предложил стратегию экономического истощения РФ.

Посол РФ в Германии Нечаев назвал опасными заявления Запада о подготовке к войне

Ранее сообщалось, что правительство Германии планирует укрепить противовоздушную оборону Украины и предоставить технику для формирования четырёх механизированных бригад. На встрече «коалиции желающих» в Париже был представлен детализированный план гарантий безопасности для Киева, который включает увеличение поставок систем ПВО на 20% и поддержку создания на Украине производства высокоточного оружия.

