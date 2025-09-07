Посол РФ в Германии Нечаев назвал опасными заявления Запада о подготовке к войне
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys
Посол РФ в Германии Сергей Нечаев охарактеризовал как крайне опасные заявления некоторых западных стран о подготовке к военному противостоянию с Россией. Выступая на памятном мероприятии в Шлос-Хольте-Штукенброке, посвящённом 80-летию со дня окончания Второй мировой войны, дипломат подчеркнул, что РФ не приемлет курс на милитаризацию.
«Мы время от времени слышим подобные заявления. Это, конечно, нас не радует и, на наш взгляд, крайне опасно», — сказал российский посол.
Нечаев также выразил надежду на постепенное восстановление многоплановых российско-германских контактов, сети двустороннего сотрудничества, а также доверительного партнёрства между странами.
Ранее сообщалось, что более 50% граждан Германии полагают, что немецкий военный контингент должен быть введён на территорию Украины в случае прекращения огня и участия в миротворческой миссии европейских войск. Также выяснилось, что всего четыре процента немцев рассчитывают на постоянное прекращение огня в зоне боевых действий в ближайшие недели. 94 процента опрошенных в такой сценарий не верят.