Посол РФ в Германии Нечаев назвал опасными заявления Запада о подготовке к войне

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев охарактеризовал как крайне опасные заявления некоторых западных стран о подготовке к военному противостоянию с Россией. Выступая на памятном мероприятии в Шлос-Хольте-Штукенброке, посвящённом 80-летию со дня окончания Второй мировой войны, дипломат подчеркнул, что РФ не приемлет курс на милитаризацию.

«Мы время от времени слышим подобные заявления. Это, конечно, нас не радует и, на наш взгляд, крайне опасно», — сказал российский посол.