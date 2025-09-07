Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
7 сентября, 12:35

Германию предостерегли от шага, который грозит войной с Россией

Вагенкнехт: Отправка войск на Украину сделает Германию стороной конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» предупредила об опасности прямого вовлечения Германии в конфликт на Украине в случае отправки туда немецких военнослужащих. Об этом политик заявила в публикации на своей странице в социальной сети X.

«Канцлер (Германии – Прим.Life.ru) Фридрих Мерц рассматривает возможность отправки немецких военнослужащих на Украину в рамках западных гарантий безопасности, чтобы обеспечить возможное мирное соглашение между Россией и Украиной. Если бы конфликт вспыхнул вновь, ФРГ таким образом сразу стала бы стороной конфликта», — написала политик на странице в социальной сети X.

Вагенкнехт призвала не допустить реализации этих планов, выступая за мирное урегулирование вместо дальнейшей эскалации и гонки вооружений. Её заявление прозвучало на фоне слов официального представителя правительства ФРГ Штефана Корнелиуса, который сообщил, что Германия примет решение о военном участии в качестве гарантии безопасности для Украины только после прояснения масштабов участия США и по итогам переговорного процесса.

Ранее сообщалось, что правительство Германии намерено усилить противовоздушную оборону Украины и предоставить технику для формирования четырёх механизированных бригад. На встрече «коалиции желающих» в Париже был представлен детализированный план гарантий безопасности для Киева, в который входит увеличение поставок систем ПВО на 20% и поддержка создания на Украине производства высокоточного оружия.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Германия
  • Украина
  • Фридрих Мерц
  • Мировая политика
  • Политика
