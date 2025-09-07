Германию предостерегли от шага, который грозит войной с Россией

Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» предупредила об опасности прямого вовлечения Германии в конфликт на Украине в случае отправки туда немецких военнослужащих. Об этом политик заявила в публикации на своей странице в социальной сети X.

«Канцлер (Германии – Прим.Life.ru) Фридрих Мерц рассматривает возможность отправки немецких военнослужащих на Украину в рамках западных гарантий безопасности, чтобы обеспечить возможное мирное соглашение между Россией и Украиной. Если бы конфликт вспыхнул вновь, ФРГ таким образом сразу стала бы стороной конфликта», — написала политик на странице в социальной сети X.

Вагенкнехт призвала не допустить реализации этих планов, выступая за мирное урегулирование вместо дальнейшей эскалации и гонки вооружений. Её заявление прозвучало на фоне слов официального представителя правительства ФРГ Штефана Корнелиуса, который сообщил, что Германия примет решение о военном участии в качестве гарантии безопасности для Украины только после прояснения масштабов участия США и по итогам переговорного процесса.